Im Rahmen der RENN.tage im Dezember 2019 in Berlin wurden vier Transformationsprojekte aus dem vom Rat für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.

Aus bundesweit 400 Bewerbern wurden dabei die 4 besten und nachhaltigsten Projekte Deutschland vom Rat für nachhaltige Entwicklung ausgewählt.

Für die Region WEST.renn erhielt Labdoo.org die Auszeichnung als eines der nachhaltigsten Projekte Deutschlands mit hohem Veränderungspotenzial.

Ralf Hamm, Gründer von Labdoo (Deutschland) dazu: "Diese Auszeichnung von höchster Stelle ist eine große Ehre für alle HelferInnen im Labdoo-Projekt. Es zeigt die Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit und ist ein großer Ansporn für die Zukunft."

Labdoo.org sammelt nicht mehr genutzte Laptops und Tablets, löscht sicher alte Daten und installiert Linux und über 300 Lern- und Office-Programmen sowie Lerninhalte. So konnten schon über 21.000 Rechner auf Linux und offene Software umgestellt werden. Damit wird weltweit und in Deutschland Bildung ermöglicht.

Über 500.000 Kinder und Flüchtlinge lernen heute in 1.600 Schulen und Projekten in 133 Ländern an IT-Spenden von Labdoo. Und es werden immer mehr. Kinder erhalten Lernmöglichkeiten, Integration wird unterstützt, Fluchtursachen werden bekämpft und nicht zuletzt die Umwelt geschont.

Flugpaten bringen IT-Spenden CO2-neutral vor Ort und holen sie auch wieder zur Reparatur oder Entsorgung zurück. Mehr auf www.Labdoo.de.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) wurde erstmals im April 2001 von der Bundesregierung berufen.

https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuelles/projekt-nachhaltigkeit-das-sind-die-vier-ausgezeichneten-transformationsprojekte-fuer-2019/

Fotos: RNE © Ralf Rühmeier