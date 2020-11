Von RuhrText

Einen umfassenden Umbau kündigte die Commerz Real, Besitzerin des „Forum City Mülheim“, am Dienstag für das Shopping Center in der Mülheimer City an. Das Einkaufserlebnis wird ergänzt durch Flächen für die Bereiche Gesundheit, Therapie und Pflege. Die Verzahnung der unterschiedlichen Lebensbereiche soll mehr Aufenthalts- und Servicequalität zur Folge haben.



Der Bauantrag soll noch in diesem Jahr eingereicht werden. Vermutlich kann das Projekt, für das etwa 40 Millionen Euro in die Hand genommen werden, dann Mitte des kommenden Jahres in Angriff genommen werden. Ende 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Während der gesamten Umbauphase bleibt das Forum City Mülheim für die Kunden geöffnet.

Der Umbau erfolgt im ersten Ober- sowie im Untergeschoss auf zusammen 14 500 von insgesamt 52 000 Quadratmetern Fläche. Unter der Bezeichnung „Forum Medikum“ werden Bereiche für Gesundheits-, therapeutische und Pflege-Dienstleistungen geschaffen. Im Erdgeschoss entsteht zusätzlich ein Kindergarten.

Die Commerz Real hatte im Sommer dieses Jahres eine Umfrage in Auftrag gegeben. Laut des Marktforschungsinstitutes Civey halten etwa 44 Prozent der befragten niedergelassenen Ärzte in Deutschland einen Umzug in ein Einkaufscenter für eine denkbare Option. „Mit dem Forum Medikum geben wir eine neuartige und zukunftsgerichtete Antwort auf die Herausforderungen des stationären Einzelhandels“, erläutert Mario Schüttauf, Fondsmanager des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real, ein Unternehmen der Commerzbank-Gruppe. „Wir verzahnen unterschiedliche Lebensbereiche, die bislang getrennt waren, an einem Ort und schaffen über Synergien mehr Aufenthalts- und Servicequalität für das Center insgesamt.“

Moderne Gestaltung

Entstehen werden Praxisflächen in den unterschiedlichsten Größen von 150 bis zu 2500 Quadratmetern — für alles rund um das Thema Gesundheit, also nicht nur für Arztpraxen, sondern auch für Physiotherapie, Heilpädagogik, Krankenkassen, Sanitätshäuser oder Pflegedienste. Bei der Gestaltung der neuen Räumlichkeiten geht die Commerz Real moderne Wege. Eine beruhigende Wandgestaltung, angenehme Düfte und entspannende Musik sollen das psychische und physische Wohlbefinden der Kunden und Patienten positiv beeinflussen. „Wir möchten es Menschen in jeder Lebensphase ermöglichen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden optimal zu entfalten“, so Schüttauf. Und Hubert Stech, Geschäftsführer Multi Germany, bestätigt: „Diese Neuausrichtung mit einer Symbiose aus Nahversorgung und exzellenter medizinischer Versorgung ist wegweisend und eine Entscheidung für die Zukunft und für Mülheim.“

Die letzte Modernisierung erfuhr das Forum City Mülheim vor neun Jahren. Erbaut wurde das Einkaufszentrum unter dem Namen „City Center Mülheim“ in den Jahren 1970 bis 76. Und nun wird der Modernisierungsprozess fortgesetzt. Gerd Johannsen, Pressesprecher der Commerz Real, meint: „Es entsteht in der Mülheimer Innenstadt ein Geschäftsstandort, der in dieser Dimension einzigartig sein wird.“