Von RuhrText

Auf ein ereignisreiches, spannendes Jahr blickt Jacqueline Torres Martinez zurück. In der im Januar dieses Jahres aufgezeichneten und am 5. Oktober bei VOX ausgestrahlten Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bekam sie einen Deal für ihr Produkt, das damals den Namen „MediDusch“ (mittlerweile „MeDusch“) getragen hatte: ein Schaum für die Dusche als Pendant zum Erkältungsbad für die Badewanne. Zudem zog sie mit ihrer Familie aus dem hessischen Königstein bei Frankfurt nach Mülheim. Willkommen zurück in der Heimat!



„Heimat“ steht auch auf der Fußmatte vor dem noch recht frisch bezogenen Haus in Speldorf. „Ich habe neun Jahre als Pharmareferentin in Hessen gearbeitet. Währenddessen hat es mich an den Wochenenden oft nach Mülheim zurückgezogen. Ich finde die Stadt schön, mag die Ruhr. Nach meiner Rückkehr im Juli dieses Jahres habe ich gemerkt, wie herrlich es ist, wieder in Mülheim zu wohnen“, gerät Jacqueline Torres Martinez ins Schwärmen. Schnell wird dem Zuhörer klar, dass nun alles gut zusammenpasst. Auch ihr Lebenspartner Guido Brock, ein gebürtiger Thüringer, und die beiden Kinder fühlen sich wohl. Der achtjährige Elias hat sich in der Grundschule am Krähenbüschken gut eingefunden und spielt für die F-Jugend des VfB Speldorf Fußball. Für die kleine Ella ist ein Platz in der Kita in der unmittelbaren Nähe gefunden worden. Jacqueline Torres Martinez, geborene Berke, sagt: „Die Wohnlage hier in Speldorf ist perfekt. Wir haben den Wald gleich um die Ecke, andererseits ist man schnell auf der Autobahn. Und natürlich ist es auch klasse, dass ich wieder in der Nähe meiner Eltern wohne.“

Diese können so bei der Betreuung der Kinder auch mal schnell unter die Arme greifen, wenn die Zeit knapp ist. Und das kommt vor, denn aus einer in der Elternzeit gereiften Grundidee ist eine ganze Firma, die Dusch Perfect GmbH in Monheim am Rhein, entstanden. Das erste Produkt mit der Bezeichnung „Erkältungszeit“ ist ein cremiger Schaum bestehend aus Eukalyptus und Menthol sowie Avocado- und Mandelöl. Die Erfinderin betont: „Der Schaum ist völlig frei von Zusätzen, also von Parabenen und Silikonen sowie — ganz wichtig — von Mikroplastik.“

Eigentlich — so Jacqueline Torres Martinez — sei es für sie total überraschend, dass es den Erkältungs-Duschschaum noch gar nicht auf dem Markt gegeben habe. In kleinen Großstadt-Wohnungen seien Badewannen schließlich immer seltener vorhanden. Zudem fehle oft die Zeit für ein ausgiebiges Bad. Ihre Tochter Elisa, die 2018 zur Welt kam, hat einen kleinen Anteil daran, dass es den Badeschaum nun tatsächlich gibt. „Elisa war direkt so friedlich, dass ich genügend Zeit hatte, mir Gedanken zu diesem Kosmetikprodukt zu machen. Dann fing ich an, duftneutrales Duschgel und ätherische Öle zu mixen. Es gelang mir auch, stabilen Schaum herzustellen. Nach unzähligen Versuchen, einen Hersteller zu finden, hat es dann endlich geklappt. Nach anderthalb Jahren mit ausgiebigem Feilschen an der Rezeptur und einer langen Testphase konnten wir den Duschschaum zum ersten Mal produzieren. In meinem Gebiet als Pharmareferentin rund um Frankfurt gelang es mir, in zwei Wochen 1700 Duschschäume zu verkaufen. So eine Zahl muss auch vorgewiesen werden, um überhaupt für das Casting zur Sendung ‚Die Höhle der Löwen‘ zugelassen zu werden“, erklärt Jacqueline Torres Martinez.

Das Casting verlief erfolgreich, das Interesse war geweckt. Nun nahm die ganze Sache Fahrt auf. Die Vorbereitungen auf die Aufzeichnung der Sendung mussten in weniger als einem Monat abgeschlossen sein.

Selbst gebastelte Deko

Und dann stand Jacqueline Torres Martinez plötzlich vor den „Löwen“ — im Bademantel mit dem Aufdruck „MediDusch“ und vor der von ihrem Lebenspartner und ihr selbst gebastelten Deko. Die Begeisterung war nach der Präsentation groß, alle „Löwen“ waren direkt Feuer und Flamme für dieses Produkt und boten sich als Unterstützer an. Schließlich ging Torres Martinez den Deal mit Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer ein. Die beiden Unternehmer sagten 100 000 Euro zu, erhielten dafür jeweils 15 Prozent Firmenanteile. „Ohne die beiden hätte ich es nicht geschafft. Schon gar nicht in der Corona-Zeit. Der Vertriebsstart im Frühling dieses Jahres verlief dadurch an manchen Stellen holperig“, erzählt die 39-Jährige, die weiterhin ständig mit ihren „Löwen“ in Kontakt ist. Spätestens seit der Ausstrahlung der Sendung auf VOX am 5. Oktober läuft es aber richtig rund. Noch am Abend pries Jacqueline Torres Martinez ihr neues Produkt über den Einkaufssender QVC an. Innerhalb einer Viertelstunde waren 21 000 Dosen verkauft!

Entstehen soll eine Produktserie. Auf dem Markt befindet sich neben der „Erkältungszeit“ auch die „Regenerationszeit“ — ein Pflege-Duschschaum mit Rosmarin und Arnika für „müde Muskeln“. Für das nächste Frühjahr sind bereits weitere Duschschäume geplant. Das kommende Jahr wird für die Mülheimerin wohl ähnlich aufregend sein wie 2020.