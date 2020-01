ISG lädt zum Neujahrsempfang ein

Erfreuliche Nachrichten bei der Interessengemeinschaft Styrumer Geschäftsleute (ISG): Die ISG macht unter neuer Leitung weiter und hat auch kurz nach der Neuaufstellung des Vorstandes ihren Weihnachtstreff am Dienstag, 10. November, stattfinden lassen. Ab 16 Uhr ging es mit Programm los. Zahlreiche Kinder aus Styrumer KiTas, ein DJ, der Posaunenchor und der Nikolaus mit kleinen Geschenken für die Kinder sorgten für ein abwechslungsreiches und gut besuchtes Show-Programm und ein gemütliches Beisammensein der Styrumer Nachbarschaft.

Einen guten Start in das neue Jahr wünscht die Styrumer Werbegemeinschaft (ISG) und lädt am Sonntag, 26. Januar, um 10 Uhr zum Neujahrsempfang in die Feldmannstiftung ein. Es wird kein großes Rahmenprogramm geben, so Georg Meurer (1. Vorsitzender der ISG): „Wir werden in einem Rückblick auf das vergangene Jahr unsere Vorhaben für 2020 absprechen.“ Neben den Mitgliedern sind auch weitere interessierte Styrumer Geschäftsleute herzlich eingeladen zu kommen.

Der Aufruf des Vorstandes der ISG, der Werbegemeinschaft beizutreten, hatte 2019 Wirkung gezeigt: Spontan zeigten sich sechs Geschäftsleute bereit, das Engagement der ISG zu unterstützen und traten dem Verein bei. Wünschenswert ist, wenn sich noch weitere Styrumer Geschäftsleute beteiligen würden. Ziel aller Werbegemeinschaften ist es, die Kaufkraft vor Ort zu stärken. Gründe für die Mitgliedschaft in einer örtlichen Werbegemeinschaft ist aber auch der Austausch untereinander und die gemeinsame Werbung. Der Vorteil für die ISG-Mitglieder ist es, dass die Werbekosten vergünstigt sind. Die WAZ/NRZ und die Mülheimer Woche räumen der ISG Vergünstigungen ein. Zudem werden Neumitglieder kostenlos auf der ISG-Seite vorgestellt.

Daher noch einmal der dringende Aufruf an alle Styrumer Geschäftsleute, in die ISG einzutreten. Wer Interesse hat mitzuwirken, kann sich jeder Zeit bei Frank Langen (frank.langen@spkmh.de) und Peter Lamberti (p.lamberti@phoenix-apo-mh.de) unverbindlich informieren. Mit einem neuen Internetauftritt wird die Mitgliedschaft in der ISG noch attraktiver werden. Eine externe Firma wurde bereits mit der Gestaltung des neuen ISG-Internet-Auftritts beauftragt. Künftig werden ISG-Mitglieder dort verlinkt sein und verstärkt mit ihren Angeboten an die Öffentlichkeit treten.