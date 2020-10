Conny Marsch-Loy ist eine engagierte und sozial ausgeprägte Persönlichkeit. Nicht nur privat.

„Ich bin beim Centrum für bürgerschaftliches Engagement e.V. (CBE) für das Projekt Unternehmens-Engagement zuständig.“ Sie plant, organisiert und koordiniert sogenannte „Social Days“ – Engagement-Tage von Unternehmen, bei denen sich die Unternehmen oder Abteilungen der Unternehmen für ihren Standort sozial engagieren. So gab’s bisher bereits viele Projekte: Renovierungsarbeiten, Bau von Hochbeeten und Insektenhotels oder Gartenarbeiten in Senioren- oder Behinderteneinrichtungen. Sehr beliebt sind auch Ausflüge in den Gruga-Park oder einfach nur das gemeinsame Bowlingspiel mit viel Gespräch, Lachen und Lernen. Dabei bekommen auch die Unternehmen jede Menge zurück: Viele Mitarbeiter lernen sich von einer ganz anderen Seite kennen, Perspektiven werden gewechselt und die positive Energie dieser Aktionen wirkt noch lange in den Berufsalltag nach.

Mohammet schießt drei Tore

Nun ist ein weiteres Projekt dazu gekommen. André Beckmann Geschäftsführer bei Welcome Home Immobilien hat sich mit Fr. Marsch-Loy kurzgeschlossen, seine Idee vorgestellt und Fr. Marsch-Loy hat alles Weitere in die Wege geleitet. Beckmann ist ehemaliger Fußballer. Groß geworden ist er bei ETB SW Essen. Bis zur 2. Bundesliga hat er es gebracht. Heute ist er erfolgreicher Immobilienmakler. Bei seiner sportlichen Vergangenheit wundert es also nicht, dass das Projekt etwas mit dem runden Leder zu tun hat. Im Witthausbusch hält er ein kleines Trainingslager ab. „Ich möchte einfach was Gutes für die Gesellschaft tun.“ führt Beckmann aus und bereitet bereits einige Zeit vor Trainingsbeginn das Spielfeld mit Hütchen vor, baut Tore und Bänke auf, stellt für jeden Teilnehmer Getränke zur Verfügung und dekoriert das Ganze noch mit bunten Luftballons.

Teilnehmer an dem Projekt sind vier Klassen der Jahrgangsstufen 2009 und 2010 der Grundschule am Dichterviertel. Heute – beim zweiten Treffen - sind es etwa 20 Mädchen und Jungen, der „Löwenklasse“ die sich auf dem Kleinspielfeld tummeln. Interessant zu beobachten, wie unterschiedlich die Bewegungsabläufe sind. Von geschmeidig und flink bis zu schwerfällig und uninspiriert ist alles vertreten. Dementsprechend sind auch die Kommentare. Mohammat jubelt: „Ich habe drei Tore geschossen!“ Auch Elmedin meint: „Das ist gut hier.“ Es gibt aber auch, es ist die Ausnahme, den teilnahmslos am Rand stehenden und Apfel kauenden Schüler. Er weiß noch nicht so recht, was er mit diesem tollen Projekt anfangen soll. Wie gesagt, die Ausnahme. So sieht es auch Klassenlehrerein Simone Weimar: „Nach dem bekannt wurde, dass das Projekt durchgeführt wird, war es das große Gesprächsthema. Die Kids freuen sich und finden das zusätzliche Sportangebot super gut. Und ein besonderer Reiz ist noch, dass es außerhalb der Schule stattfindet." Lehrer Claus Kogelheide erklärt die überaus positive Bedeutung des Projekts. „Kinder die sich viel bewegen, lernen besser! Es sollte eine gute Bilanz zwischen Lernen im Unterricht und Abwechslung durch Musik oder Sport sein.“

Waffelessen bildet Absschluss

Zwischendurch sind die Mädels schon in den Arche-Park im Witthausbusch gegangen. Für sie sind die Tiere nun mal interessanter, als das runde Leder. Doch das war vorher auch so geplant. Denn nach dem Kick geht es auch für die Jungen in den Arche-Park.

Vor der abschließenden „kulinarischen Stärkung“ findet noch ein Gewinnspiel statt – alle Kinder dürfen beim „11-Meter-Schießen“ mitmachen und es wird so lange geschossen, bis wirklich jedes Kind einen Ball von André Beckmann überreicht bekommt.

Den Abschluss bildet dann das heiß ersehnte „Waffelessen“, bei dem André Beckmann für alle eine sehr leckere Waffel mit Puderzucker beim Kiosk am Witthausbusch organisiert hat.

Mit einem begeisterten und lauten „Dankeschön-Schrei“ zeigten die Kinder ihre Begeisterung und bekundeten André Beckmann ihren Dank für seinen großartigen Einsatz.

So ziehen Conny Marsch-Loy, André Beckmann, Simone Weimar und Claus Kogelheide ein positives Fazit dieser Aktion. Weiter geht’s mit den anderen beiden Klassen der Grundschule am Dichterviertel.

Info

Unternehmer die sich auch einmal für ihren Standort engagieren und mehr darüber wissen möchten, wenden sich bitte an: Centrum für bürgerschaftliches Engagement, Frau Conny Marsch-Loy. Tel. 0208-9706824 oder conny.marsch-loy@cbe-mh.de