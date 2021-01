Niemand hatte damit gerechnet, als der langjährige Bereichsleiter des Wohnheims Andreas-Bräm-Haus (ABH) Christoph Thomé im Herbst vergangenen Jahres seine Entscheidung verkündete.

„Ich gehe Ende des Jahres in Rente.“ Ein geschätzter Kollege, tief verwurzelt mit dem Erziehungsverein, passionierter Segler, wollte nach fast 35 Jahren „von Bord“ gehen.

Das Andreas-Bräm-Haus ist eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung im Neukirchener Erziehungsverein. Es bietet in seinen zwölf Gruppen 81 Plätze für Mädchen, Jungen und junge Erwachsene, die Auffälligkeiten im Bereich des Sozialverhaltens und der emotionalen Entwicklung aufweisen.

Vitaminspritzen für die Seele

Für Christoph Thomé stand der Mensch, das Kind, der Mitarbeiter im Mittelpunkt. „Wenn wir die Motivation für die Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen erkennen, können wir Angebote entwickeln, die ihnen helfen, die bisherige Lebenslast zu verarbeiten, um gefestigt den weiteren Lebensweg zu beschreiten“, beschrieb er 2019 seine pädagogische Überzeugung, die er in Wort und Tat umsetzte und lebte.

Unter seiner Ägide gedieh die Projektarbeit im ABH. Ob Theater-AG, Jam-Session oder Kunstprojekte mit Metall - häufig waren diese Projekte „Türöffner“ für junge Menschen, eigene Stärken und Talente zu erkennen und zu nutzen. „Vitaminspritzen für die Seele“ nannte er das.

Vorstand und Geschäftsbereichsleitung bedankten sich für die Treue, die Einsatzbereitschaft und die Zuverlässigkeit in den vergangenen fast 35 Jahren des Miteinanders in der Jugendhilfe des Erziehungsvereins.