Der Sterkrader Rabe ist als Wappentier unverkennbar, nun soll er sich auch als Schaufenster-Figur zum Blickfang und Symbol des Zusammenhalts in den Schaufenstern der Sterkrader Innenstadt etablieren.

Das Projekt ist gänzlich aus Sterkrade für Sterkrade: Die Idee stammt von einem lokalen Künstler, die Organisation der Bestellungen erfolgt durch das Citymanagement Sterkrade und hergestellt wird der Rabe per 3D-Druck in der Stadtteilbibliothek.

Primär richtet sich das Angebot an Gewerbetreibende, um eine möglichst hohe Sichtbarkeit der Raben in den Schaufenstern der Innenstadt zu erreichen. Doch auch Gesundheitseinrichtungen, soziale Organisationen und Vereine sowie Privatpersonen können einen Raben erwerben. Interessenten sind darüber hinaus eingeladen, ihre Raben möglichst individuell und farbenfroh zu gestalten. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt: Die Raben können beispielsweise in einer Bäckerei mit einem Keks im Schnabel, bei einem Optiker mit einer Brille oder in einem Reisebüro mit Sonnenhut gestaltet und so thematisch an die jeweiligen Geschäfte angepasst werden.

50 Euro pro Rabe

Die Raben können zu einem Preis von 50 Euro pro Rabe beim Citymanagement Sterkrade im Stadtteilbüro in der Bahnhofstraße 42 (Eingang Gartenstraße) oder online per Mail bestellt werden. Von diesem Betrag gehen pro verkauftem Raben 10 Euro an den Verfügungsfonds Sterkrade. Durch den Verfügungsfonds Sterkrade werden Projekte, wie beispielsweise der beliebte Bücherschrank am Kleinen Markt, finanziert, die allen Sterkradern kostenlos zugutekommen.

Drei Prototypen der Figur können ab sofort im Schaufenster des Stadtteilbüros besichtigt werden. Weitere Informationen zu der Projektidee sowie die Bestellunterlagen sind auf der Homepage des Citymanagements Sterkrade unter www.sterkrade-stadtteilbuero.de/ zu finden.

Für Rückfragen jeder Art, auch zu Gestaltungsideen, steht das Citymanagement Sterkrade gerne telefonisch unter Tel.: 63580600 oder per E-Mail unter citymanagement@stadtteilbuero-sterkrade.de zur Verfügung.