Nach der erfolgreichen Aufführung der Markus-Passion von Reinhard Keiser im Jahr 2019 sollte bereits im Jahr 2020 ein weiteres Passions-Projekt stattfinden.

Corona-bedingt war es leider in den letzten beiden Jahren nicht möglich, so dass sich alle Mitwirkenden nun umso mehr freuen, die “JOHANNESPASSION” am Karfreitag, 15.04.2022 um 19:30 Uhr in der Propsteikirche St. Pankratius, Nürnberger Str. 6, aufzuführen.

Es erklingt die JOHANNESPASSION von 1745 „Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld“ von G. Ph. Telemann. . Als Hamburger Director Musices schrieb Telemann diese Vertonung für die Passionszeit im Jahr 1745. Sie bietet dem Chor mit Chorsätzen und kontemplativen Chorälen ebenso viel musikalischen Raum zur Gestaltung wie den einzelnen Solisten. In elf äußerst individuellen Arien kommen die unterschiedlichsten Affekte zum Ausdruck. Die gesamte Komposition besticht durch ihren Einfallsreichtum ebenso wie durch ihre spannungsgeladene, opernhafte Dramatik.

Den Chorpart der Passion übernimmt der Kammerchor der Klostermusikschule.

Als Solisten sind zu hören Evelyn Ziegler (Sopran), Salome Muhr (Alt), Maximilian Fieth (Tenor) und Alexander Schmidt (Bass). Begleitet werden Chor und Solisten von Mitgliedern des Sinfonieorchester Ruhr. Die Leitung hat Veit J. Zimmermann.

Eintrittskarten (Erwachsene 15,00 € /Schüler & Studenten 10,00 €) sind erhältlich im M-Punkt der Pfarrei St. Pankratius, Nürnberger Str. 6, im Sterkrader Klosterladen, Ramgestr. 4, sowie an der Abendkasse.