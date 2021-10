Der Feierabendmarkt startet wieder. Am Donnerstag, 14. Oktober, präsentieren wieder zahlreiche Händler in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Zentrum Altenberg, Hansastraße 20, ihre Spezialitäten. Von Honig über Senf bis Mode ist wieder alles vertreten. Schlemmen kann man natürlich auch wieder. Für den Feierabendmarkt gilt die 3 G Regel, die am Eingang zum Zentrum Altenberg kontrolliert wird. Während der Corona - Einschränkungen gilt für den Feierabendmarkt ein Eintrittspreis von einem Euro. Damit werden die Kontrollkosten zur Sicherstellung der Corona Regeln finanziert.

Die Marktmacher Heinz Wagner und Uwe Muth hoffen auf einen fröhlichen Neustart.

Der nächste Feierabendmarkt ist dann traditionell wieder für Donnerstag, 16. Dezember im Zentrum Altenberg geplant.