„Erleben Sie die Geburtsstunde einer Schmachtendorfer Tradition“ – mit dieser Ankündigung lädt die Interessengemeinschaft Schmachtendorf (IGS) zum 1. Schmachtendorfer Feierabendmarkt am Freitag, 8. April 2022 von 16 bis 22 Uhr auf den Marktplatz ein. Und klar ist: Dieser Feierabendmarkt soll nicht der einzige seiner Art bleiben, sondern sich fest im Dorfleben etablieren.

Für einen „netten Abend mit Freunden“ ist jedenfalls alles bereitet: Der Schmachtendorfer Marktplatz wird mit Tischen und Bänken bestückt, Büdchen mit reichhaltigem Angebot runden das Ensemble ab. Daneben bleibt Zeit für Geselligkeit und gute Gespräche.

Andreas Schwanke, Vorsitzender der IGS, freut sich auf den Abend. „Feierabendmärkte erfreuen sich in vielen Städten einer großen Beliebtheit“, so Schwanke. Und er ergänzt: „Mit diesem Angebot an die Schmachtendorferinnen und Schmachtendorfer möchten wir Mitglieder der IGS uns bei den Kunden bedanken, die uns in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben.“