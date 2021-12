Karlos Boes ist populär durch seine Zusammenarbeit mit Helge Schneider, an dessen Seite er seit Jahren sowohl als Saxophonist und Flötist, als auch als Bühnen- und Filmdarsteller tätig ist.

Außerdem arbeitete Karlos Boes mit Carey Bell , Al Copley, Dean Boman, der Peewee Bluesgang, Brenda Boykin und zur Zeit mit der international bekannten NuJazz Formation "Club des Belugas".

Am Freitag, 7. Januar, steht der Musiker im Rahmen der Reihe "Jazz in der Fabrik" auf der Bühne der Fabrik K 14, Lothringer Straße 64. Er ist Gast des Jan Bierther-Trios, das Boes am Saxophon begleitet; Jan Bierther an der Gitarre, Eric Richards am Bass und Martin Siehoff am Schlagzeug.

Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. Zum Konzert gilt 2G . Karten können per E-Mail an e.s.brieden@gmail.com bestellt werden.

Mehr Infos zum Jan Bierther-Trio gibt's im Internet unter www.janbierther.de