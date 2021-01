Zusammen mit der Niebuhrg geht das KTL Pütt-Theater in der kommenden Sommerspielzeit 2021 von April bis September, neue Wege. Generell soll auf der Sommerbühne im Gartentheater gespielt werden. Sollte aber noch ein weiterer Lockdown das Ensemble dazu zwingen den Betrieb einzustellen, wird auf das bekannte Autotheater ausgewichen. Dafür steht eine neue mobile Bühne mit 6 x 8 Meter seitens der Niebuhrg zur Verfügung die dann auf dem Parkplatz aufgebaut wird.

Zwei neue KTL Produktionen gehen in der Sommerspielzeit 2021 an den Start.

Das hauseigene Niebuhrg Swing Musical “Wer küsst dich“ aus der Feder von Thomas Schiffmann, Musik und Liedtexe Alexander Palm,wird im kommenden Jahr unter der Regie von Holger Tiedtke vom KTL Pütt-Theater neu aufgelegt. Das Musical erzählt vom Single Paul dessen beschauliches Dasein jäh endet als sein Freund Marc sich bei ihm einquatiert. Mit von der Partie bei der Verwechslungsgeschichte ist Liebesgott Eros, der sich nach einigen Ouzo, als nicht besonders treffsicher erweist.

Für Kinder ab vier Jahre und auch für alle älteren Theaterfreunde präsentiert das KTL Pütt–Theater „Ritter Rost und die Hexe Verstexe“. Mit von der Partie sind natürlich das Burgfäulein Bö, Ritter Rost, Koks der Drache und neben Anderen, die Hexe Verstexe. Nur so viel sei an dieser Stelle verraten, die Abenteuer welche Koks der Drache auf seiner Fahrt nach Amerika zu bestehen hat, sind nicht ohne.

Neben den Eigenproduktionen wird es den ganzen Sommer hinweg zahlreiche Auftritte von Gastkünstlern geben. Premiere im Gartentheater feiern wird zum Beispiel das Rockabilly Musical „Ein Hit“ von Donnerstag, 6., bis Sonntag, 9. Mai. Dazu kommen noch Shows von „Unlimited Sounds“. Im Gartentheater gibt es dann auch wieder die beliebten Musicalhits, die Musical Gala Vol 4, aber auch die Schlagerparty. Neu im Programm ist "90`s Back – Allright".

Auch der im Winter 2019/20 gegündete Buhrg Chor wird neben den eigenen Auftritten mit einem umfassenden Repertoire aus der Welt der modernen Musik auch bei Auftritten des Pütt-Theaters unterstützend mit von der Partie sein.

Ausführliche weitere Infos gibt's im Internet unter www.niebuhrg.de und www.gartentheater.com.