Dieses Jahr werden in der Projektreihe "Parallel" des Kunstvereins Oberhausen Werke von Klaus Sievers und Benjamin Nachtwey vorgestellt.

Zu sehen sind sie in der Panoramagalerie und dem Kabinett der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen mit dem Titel "Ins Grüne. Ins Blaue. Ins Schwarze".

Klaus Sievers, der an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte, nutzt alltägliche Situationen und Erlebnisse als Ausgangsmaterial für seine Malerei und seine lyrischen Wortarbeiten.

Foto: Die Entscheidung von Klaus Sievers

Foto: Elefant von Klaus Sievers

Benjamin Nachtwey beschäftigte sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema "Landschaft".

Foto: Neandertal-Wald von Benjamin Nachtwey

Foto: Jaguar am Wegrand von Benjamin Nachtwey

Es gab einige Werke, die mir besonders gut gefallen haben. So zum Beispiel das Bild "Die müde Königin" von Klaus Sievers. Es hat mich zu vielen Gedanken eingeladen.

Foto: Die müde Königin von Klaus Sivers

Das Bild zeigt einen Arm; den Arm der Königin. Diese lässt ihren Arm herunter hängen und hält in der Hand eine Krone; ihre Krone.

Wirklich gelungen. Sie nimmt ihre Krone ab. Sie ist müde. Müde, weil vielleicht ein langer anstrengender Tag hinter ihr liegt? Dann geht sie ins Bett, schläft und steht am nächsten Morgen ausgeruht auf.

Oder ist sie einfach von ihrem Amt müde? Tag ein, Tag aus, Jahr für Jahr, repräsentieren und sich um offizielle Aufgaben und die Belange des Volkes kümmern - das schlaucht, es zerrt an den Kräften und ermüdet. Vielleicht ist sie so müde, dass sie sogar abdankt und die Krone weiter reicht.

Ich finde die Arme der Königin recht muskulös. Zudem ist mir aufgefallen, dass ihre Fingernägel nicht lackiert sind. Also beides ehr untypisch für die Darstellung einer Königin. Vielleicht zeigt uns das aber auch, dass der Beruf der Königin ein Knochenjob ist und nicht überwiegend aus Glitzer und Glamour besteht wie es oftmals in Kinderbüchern dargestellt wird.

Es gibt noch einige Bilder mehr, die uns einladen und anregen, sich Gedanken zu machen, zu hinterfragen und auf den ersten Blick ganz unwesentliche Dinge genauer zu betrachten. Also, besucht diese Ausstellung.

Folgende Bilder haben mir auch richtig gut gefallen:

"Die Erwartung"

"Im Ratinger Wald"

"Wegwarte"

Die Ausstellung kann dienstags bis sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.