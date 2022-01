Die Klostermusikschule bietet wieder über zwei Wochen Einblick in ihren Gesangs- und Instrumentalunterricht, in den Wochen des offenen Unterrichts.

In der Zeit von Montag, 31. Januar bis Freitag, 11. Februar besteht die Gelegenheit, ein Instrument kennen zu lernen und auch zu spielen. Welche Instrumente an welchem der Standorte zu finden sind, ist unter klostermusikschule.de/wochen_des_offenen_unterrichts/ im Einzelnen aufgeführt. In der Klostermusikschule gilt die 2G Regelung. Eine Anmeldung ist unter Tel. 0208/30998942 nötig.