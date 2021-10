Der Oberhausener Hobbykoch Tim (31) hat es geschafft – er steht mit seinem Coach Tim Raue im Finale von "The Taste", am Mittwoch, 27. Oktober, um 20.15 Uhr in SAT.1. Wird er die 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch gewinnen?

Der Oberhausener hat sich im Halbfinale mit einem Karottenkuchen mit weißer Schokolade und Limette ins Finale gekocht. „Elegant, schönes Farbenspiel", lautete das Urteil von Koch-Coach Tim Raue. Darüber freute sich natürlich der Oberhausener: "Das höre ich nicht so oft von Tim. Das ist schon einmal beruhigend, wenn so gute Kritik vom eigenen Coach kommt.“

Im Finale von "The Taste" am heutigen Mittwoch um 20:15 Uhr dürfen sich die Kandidaten noch einmal richtig austoben. Die Gastjuroren Lisa Angermann und Roland Trettl wollen im Teamkochen drei Texturen aus Artischocke, Zwiebel, Kaisergranat, Saibling, Himbeere, Apfel und Blumenkohl sehen. Auch im Solokochen werden den Kandidaten in drei Duellen verschiedene Zutaten zur Auswahl gestellt bis in der finalen Runde jedem Coach in nur 60 Minuten eine süß-salzige Komposition auf dem Löffel präsentiert werden muss. Der Oberhausener Hobbykoch Tim kocht heute Abend im Finale von "The Taste".