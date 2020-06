Wieder gibt es ein Stühlerücken bei den städtischen Dezernenten. Nachdem die beiden großen Fraktion von SPD und CDU im vergangenen Jahr im April die Sozialdezernentin Elke Münich abgewählt hatten, konnte nun Sabine Lauxen nicht das erneute Vertrauen des Oberhausener Stadtrates gewinnen. In geheimer Wahl gab es sieben Ja-Stimmen, 18 Enthaltungen und 34 Nein-Stimmen.

Die von den Grünen gestellte Dezernentin war acht Jahre im Amt, lange Zeit davon Planungsdezernentin. Seit der Neuordnung der Dezernate 2019 war sie verantwortlich für Umwelt und Gesundheit.

Sabine Lauxen stand in ihrer Amtszeit häufig in der Kritik, etwa für versäumte Beantragung von Fördermitteln, scheinbar überzogene Straßenausbaubeiträge, umstrittene Straßenbaumaßnahmen oder Vorschläge zu Tempolimits und Baumfällungen. In der Corona-Krise attestierte ihr die Stadtspitze ein engagiertes Arbeiten, das alleine reichte aber nicht, um verloren gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen.