Der BUND Oberhausen begrüßt, dass Fridays For Future ihren Protest auf die Straße tragen.

Was viele Politikerinnen und Politiker übersehen: es geht für die junge Generation um ihre persönliche Zukunft. Die Klimakrise ist Realität und die Politik muss endlich konsequent handeln. Deshalb ist es eine Frage der Gerechtigkeit, jetzt auf die vielen jungen Stimmen zu hören.

Bisher hat die Bundesregierung versagt und liefert statt einer ambitionierten Klimaschutzpolitik nur Worte, denen keine Taten folgen. Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, droht eine Klimaveränderung, deren Folgen erheblich sein werden.

Schon jetzt gibt es deutliche Warnsignale des Klimawandels: Monatelange Brände in Australien, Überschwemmungen in Venedig, Ausbreitung der Wüsten in Afrika, Artenschwund und Waldsterben hier bei uns.

Wir brauchen dringend eine Änderung der Energiegewinnung, damit weniger CO2 entsteht. Die fossilen Energieträger sind Klimakiller, allen voran die Kohle. Deshalb fordert der BUND: Wir müssen mit klaren Regeln aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Wir brauchen einen Kohleausstieg bis spätestens 2030, das sofortige Verbot neuer Ölheizungen und den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor.

Die geplante Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerkes Datteln 4, das nur 45 km von Oberhausen entfernt liegt, steht symbolisch für die klimapolitische Schieflage. Der Gesetzentwurf führt zu deutlich höheren CO2-Emmissionen und erschwert mit einem neuen Kraftwerk eine dringend erforderliche Beschleunigung des Kohleausstieges.

Mit dem im Januar im Kabinett beschlossenen Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes kündigt die Bundesregierung den Kompromiss zum Kohleausstieg einseitig auf und vertut erneut eine Chance im Kampf gegen den Klimawandel.

Wir teilen die Rufe der Schüler*innen nach einer schnelleren Abschaltung aller Kohlekraftwerke ebenso wie deren Engagement für eine Wende in der Verkehrspolitik. Wir werden unsere Kraft dafür verwenden, sie tatkräftig zu unterstützen und hier wie in anderen wichtigen Bereichen des Klimaschutzes politisch und gesellschaftlich voranzukommen.

Wir fordern alle Oberhausener Bürgerinnen und Bürger, die sich für Klimaschutz einsetzen wollen, auf, am Freitag, den 07.02.2020 an der Demonstration, die um 11:30 Uhr am Hauptbahnhof startet, teilzunehmen.