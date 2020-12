Nicht nur beim Fastfood kann es einen Drive-In geben. In der Weihnachtszeit gibt es diesen auch bei der WBO. Vom 21.12. bis 23.12. und vom 28.12. bis 30.12. (9:00 bis 12:30 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr) haben Bürger in Oberhausen die Möglichkeit, im Drive-In-Verfahren an der Max-Eyth-Straße (P4) und an der Gabelstraße/Zum Ravenhorst ihr Altpapier abzugeben.

„Gerade jetzt bestellen sehr viele Leute im Internet und es fällt eine Menge Verpackungsmüll an. Wir möchten allen die Möglichkeit bieten, ihre Verpackungsabfälle auch in der Weihnachtszeit bequem und vor allem coronasicher abzugeben“, erklärt Karsten Woidtke, Geschäftsführer der WBO. So erhofft sich das Unternehmen, überquellende Papiertonnen und -container zu vermeiden. „In der Weihnachtszeit gibt es immer besonders viel Papier, Pappe und Kartons, die entsorgt werden müssen – wir möchten gerade in der aktuellen Situation im Corona-Lockdown zumindest eine kleine Erleichterung schaffen.“ Wichtig: Es wird an P4 ausschließlich Altpapier angenommen, also die Abfälle, die in die blaue Tonne gehören.

Die Annahmestelle an der Gabelstraße/Zum Ravenhorst ist zu den bekannten Öffnungszeiten von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr zu erreichen. Am Wertstoffhof an der Buschhausener Straße können Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich weiterhin ihr Altpapier kostenfrei abgeben.