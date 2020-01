Wenn ich ein Viertel von dem Geld hätte, was weltweit für Knaller und Raketen ausgegeben wird, hätte ich ausgesorgt.

Hab ich aber nicht. Deshalb startet 2020 meine Spar Challenge. Ich hatte davon gelesen und mir vorgenommen da mitzumachen. Und zwar geht es so:

Das Jahr 2020 hat 53 Wochen. Ich schreibe die Zahlen 1 bis 53 auf kleine Zettel.

Und ein Mal in der Woche ziehe ich einen Zettel. Und die Zahl, die da drauf steht, werfe ich in Euro in meine Spardose.

Beispiel: Ziehe ich die 17, so spare ich in der Woche 17 Euro.

Ziehe ich die 1, so spare ich in dieser Woche nur 1 Euro.

Man könnte auch der Reihe nach sparen. Also erst 1€, dann 2€, dann 3€,... .

Aber dann hat man in der zweiten Jahreshälfte eine hohe Belastung, da dort die Wochenzahlen immer höher werden. So hat man beim Ziehen (hoffentlich) mal eine kleine Zahl, mal eine höhere Zahl. Es soll also gar nicht "weh tun" bzw. auffallen, wenn man jede Woche einen bestimmten Betrag zur Seite legt.

Wenn das Jahr dann zu Ende ist, habe ich 1.431 Euro gespart. Eine stolze Summe, die ich natürlich nicht für Knaller ausgegeben werde.

Vielleicht hat der ein oder andere auch Lust, diese Spar Challenge mitzumachen.

Ansonsten kann man auch klein anfangen. Spart heute einen Cent. Jeden Tag steigert ihr euren Betrag um einen Cent. Also spart ihr morgen 2 Cent, übermorgen 3 Cent,.... usw.!

Am Jahresende habt ihr eine schöne gar nicht mal so kleine Summe zusammen. Wieviel? Das rechnet mal selbst aus oder lasst euch einfach überraschen.

In diesem Sinne ein GUTES NEUES JAHR!!!!