Seit Mitte Dezember 2020 werden bundesweit über 34 Mio. Anspruchsberechtigte über die Apotheken vor Ort mit hochwertigen FFP2-Masken versorgt.

Neben den aktuellen Lockdown-Maßnahmen und der Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln ist die flächendeckende Anwendung von FFP2-Masken eine nachweislich wirksame Präventionsmaßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Gerade wegen der mutierten Corona-Varianten und der noch wenigen Geimpften ist das Tragen von FFP2-Masken aktuell besonders wichtig. Millionen Versicherte haben von ihren Krankenkassen zwei Coupons erhalten, um sich derzeit vergünstigte FFP2-Masken in der Apotheke abzuholen. Ganz wichtig: Die Frist für den ersten Coupon läuft jetzt Ende Februar ab.

FFP2-Masken bieten einen höheren Schutz als einfache Alltagsmasken aus Stoff oder die sogenannten OP-Masken. Voraussetzung ist jedoch, dass die FFP2-Masken korrekt sitzen und dicht anliegen. Laut Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schützen sie nicht nur Menschen in der Umgebung, sondern auch den Träger selbst vor einer Corona-Infektion.

Gefahr erheblich gesenkt

Doch einen hundertprozentigen Schutz vor dem Coronavirus gibt es nicht. „FFP2-Masken sind kein Freifahrtschein dafür, unachtsam zu sein. Aber korrekt angelegt und getragen können sie die Gefahr für eine Ansteckung erheblich senken“, erläutert Apotheker Ulf Brenne. Nach einem anfänglichen Ansturm auf die Apotheken und einer damit verbundenen Knappheit an FFP2-Masken in einigen Apotheken hat sich die Situation mittlerweile entspannt. Die Apotheken in Oberhausen sind gut gerüstet für die derzeitige Maskenaktion", sagt Ulf Brenne. Grundsätzlich stünden ausreichend Masken für alle Anspruchsberechtigten bei Vorlage der Coupons sowie für alle Menschen, die sich und andere vor dem Virus schützen wollen, sofort zur Verfügung.