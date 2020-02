Der nächste und vorerst letzte Termin der Veranstaltungsreihe der Selbsthilfe-Kontaktstelle und intego zum Thema Psychische Erkrankungen findet am Mittwoch, 12.02.2020, 16.00 – 18.00 Uhr, in der Kontakt- und Beratungsstelle intego, Friedensplatz 8 statt.

Dr. phil. Ali Kemal Gün, Dipl. Psychologe, Integrationsbeauftragter des LVR Köln und Trainer für interkulturelle Kompetenz wird über interreligiöse und interkulturelle Kompetenz in der Behandlung, Beratung und Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund bei vorhandener psychischer Erkrankung referieren.

Dabei handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung mit dem Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentrum Migration (SPKoM) der Städte Mülheim, Essen, Oberhausen (MEO-Region)

Weitere Informationen: Sabine Stratmann (intego) 0208 89 95 96 18 oder unter www.selbsthilfe-oberhausen.org