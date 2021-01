Der Corona-Krisenstab der Stadt Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Montag, 25. Januar 2021 (Stand 12 Uhr) . Zum vierten Mal in Folge steigt der Inzidenzwert, wenn auch diesmal nur leicht. Mitte letzter Woche lag er bei 100, nun bei 139. Die aktuellen Zahlen lauten:

Aktuell infizierte Personen: 509 (538)

Inzwischen wieder genesene Personen: 5869 (5827)

Todesfälle: 207 (207)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1042 (1095)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 6585 (6572)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 139 (137,6)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 119 (120) Personen; davon werden 11 (13) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 6 (5) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 70.119 (70.119) Tests durchgeführt. Für heute sind weitere 56 geplant.