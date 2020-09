Wir sind Menschen, die unterschiedlichste traumatische Erfahrungen machen mussten und seitdem unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden. Unser Trauma behandeln wir mit unseren Therapeuten und Ärzten. Aber was passiert dazwischen? In unserer SHG wollen wir uns durch Gespräche gegenseitig dabei unterstützen, unser „gestörtes“ Leben besser gestalten zu können. Wir reden dabei nicht über das Trauma. Wir reden über das, was es aus uns gemacht hat und wie wir die Probleme in unserem Alltag bewältigen können. Wir geben uns dabei Mut und Kraft und sind nicht länger allein damit.

Treffen:

alle 14 Tage dienstags

18.00 Uhr

Sterkrade

Kontakt:

shg-ptbs-oberhausen@web.de

Selbsthilfe-Kontaktstelle

0208 30 196-20