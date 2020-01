Es geschah im Dezember.

Wir hatten bei einem bekannten Busunternehmen eine Tagesfahrt gebucht.

Abholung am Oberhausener Hbf an der Touristik Haltestelle. In den frühen Morgenstunden warteten wir darauf abgeholt zu werden. Es kam ein Kleinbus des Unternehmens. Der Fahrer leicht bis mittelschwer überfordert. Wusste nicht, wen er von den sieben wartenden Personen jetzt mitnehmen sollte. Laut seiner Liste nur vier Personen. Ziel der Reise kannte er auch nicht. Nach zwei Telefonaten und richtigem Zählen war klar, dass er alle sieben Wartenden mitnehmen und nach Duisburg bringen sollte.

Dort angekommen sollten wir an der Touristik Haltestelle auf den Reisebus warten. Wann dieser kommen sollte, konnte man uns nicht sagen.

Wir warteten in der Kälte und im Regen. Durch den Wind war es unmöglich die Schirme zu öffnen. Die Haltestellenhäuschen dort waren schon mit Wartenden belegt. Aber selbst die Menschen, die darin standen, wurden nass, da der Wind den Regen seitlich rein peitschte.

Wir warteten 30 Minuten. Es kam kein Bus. Da habe ich beim Reiseunternehmen angerufen und nachgefragt. Antwort: Es gibt etwas Verspätung. In 10 bis 15 Minuten wäre der Bus da.

Ich wartete. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Nichts. Also rief ich wieder beim Busunternehmen an.

Antwort: Würde noch etwas dauern. In etwa 15 Minuten sei der Bus da.

Mittlerweile standen wir eine Stunde im Kalten und im Regen.

Dann nach 20 Minuten kam endlich der Bus.

Als alle saßen, ging es los. Der Busfahrer entschuldigte sich für die Verspätung und sagte im gleichen Atemzug, dass wir ja jetzt so spät dran wären, dass wir keine Toilettenpause machen würden.

Das sorgte für Unruhe. Wir standen ja schon vorher 80 Minuten in Duisburg ohne Toilette. Und die Bustoilette soll ja nur im Notfall benutzt werden. Zumal gibt es auch Menschen, die nicht während der Busfahrt aufstehen und zur Toilette gehen können, da sie wackelig auf den Beinen sind und ihnen die Bustoilette zu eng ist.

Nach Diskussionen machte der Fahrer dann später widerwillig eine Toilettenpause am Rastplatz.

Dort angekommen fragten wir und andere Reisende, die ebenfalls in Duisburg so lange gewartet hatten, was mit der Heizung im Bus sei. Schon während der Fahrt hatten wir mehrmals gerufen, ob die Heizung höher gestellt werden kann.

Antwort des Busfahrers: Er hätte die Heizung an gehabt, aber das wäre einem Fahrgast zu warm gewesen, so dass er davon hätte brechen müssen. Deshalb bleibt die Heizung jetzt aus.

Das kommt total gut, wenn man fast 1 1/2 Stunden in Kälte und Regen wartet und dann mit seinen klammen Klamotten im Bus sitzt und friert. Da kann man auch hinterher seinen Aufenthalt bzw. die gebuchte Tour nicht richtig genießen. Unser Ziel war es eigentlich einen tollen Tag mit neuen Eindrücken und Spaß zu verbringen.

Doch jetzt war unser Ziel warm und trocken zu werden.

Am nächsten Tag (Sonntag) war ich in der Notfallapotheke, da nichts mehr ging.

Ich habe viel von diesem Tag mitgenommen. Nebenhöhlenentzündung, Fieber, Husten und Schnupfen. Die teuerste Erkältung meines Lebens. Man darf ja nicht vergessen, dass ich für den ganzen "Spaß" (auch Ausflug genannt) ja auch einen gewissen Betrag bezahlt habe.

Eine E-Mail an das Busunternehmen wurde nicht beantwortet. Eine zweite Mail auch nicht. Aber auf die dritte E-Mail, die dann nicht mehr so nett war, gab es eine Antwort.

Sie bedauern es, aber bla bla bla.

Laut Busunternehmen sind die Leistungen erfüllt worden und Verspätung kann immer passieren. Alles andere interessierte die nicht.

Ich finde trotzdem, dass man mir hätte entgegen kommen können (Reisepreiserstattung oder auch nur teilweise oder einen anderen Ausflug gratis anbieten).

Nichts. Am Ende sind immer die die Dummen, die nichts dazu können.

Dieses Reiseunternehmen werde ich in Zukunft meiden.

Vielleicht ist ein Ausflug mit dem eigenen PKW doch die bessere Alternative. Jedenfalls ist es nicht so ärgerlich.