Sich auf angenehme Art im Alltag mehr bewegen? Auch und gerade zu Corona-Zeiten das Immunsystem stärken und fit bleiben? Am 19. und 20. September 2020 geht Deutschland wieder Gesundheitswandern. Dank dem VfL Bergheide kann man auch in Oberhausen mitwandern und das DWV-Gesundheitswandern® ausprobieren.

Wer sich regelmäßig bewegt, fühlt sich körperlich, geistig und psychisch fitter und hat Aussichten auf ein längeres Leben in Gesundheit. Sich mehr bewegen ist ganz einfach: Die Treppe nehmen, statt den Aufzug, mit dem Rad oder zu Fuß zur Arbeit (oder zumindest ein Stück), immer mal aufstehen und sich bewegen, wenn man lange sitzt. Was anfangs mühsam ist, wird mit der Zeit immer leichter. Positive Nebeneffekte: Stresshormone werden durch Bewegung abgebaut, außerdem schläft man besser. Dazu täglich frisches Obst und Gemüse essen und ausreichend Wasser trinken - gute Voraussetzungen, um lange fit zu bleiben. Auch das DWV-Gesundheitswandern® bringt auf angenehme Weise Bewegung in den Tag. In Oberhausen bietet der VfL Bergheide mit Beate Golland, eine von knapp 1000 zertifizierten DWV-Gesundheitswanderführer*innen®, eine solche Wanderung an.

Das Bewegungsprogramm des Deutschen Wanderverbandes kombiniert kurze Wanderungen mit physiotherapeutischen Übungen, die die Balance schulen, die Beweglichkeit fördern, kräftigen und entspannen. Außerdem machen lockere Streifzüge durch Natur- und Kulturlandschaften den Kopf frei, erfrischen und beleben. Die positiven Wirkungen dieser sanften Bewegungsform auf Körper und Psyche wurden kürzlich in einer Studie der SRH Hochschule für Gesundheit am Campus Karlsruhe erneut erwiesen.

Los geht es in Oberhausen am 19. September 2020 um 14 Uhr.



DWV-Gesundheitswanderführerin® Beate Golland erwartet alle Interessierten auf dem Parkplatz am Freizeithaus Revierpark Vonderort Bottroper Str. 322. Die Wanderung ist auch und besonders für Wandereinsteiger gedacht. Sie wird ca. 2 Stunden dauern und führt nicht nur durch die beliebte Parklandschaft, sondern auch durch ein größeres Waldstück. Mit seinen verschlungenen Wegen und dem „Gesundheitspark Quellenbusch“ lädt der Revierpark zu Ruhe und Aktivität ein. Ein idealer Ort für eine Gesundheitswanderung.

„Das Besondere an dieser Gesundheitswanderung ist, dass bereits mit einfachen Übungen die Beweglichkeit gefördert und das Herz- Kreislauf-System gestärkt wird“, betont Beate Golland. Sicher ist, der Spaß wird dabei nicht zu kurz kommen. Für das DWV-Gesundheitswandern® sind lediglich festes Schuhwerk sowie wetterfeste und bequeme Freizeitbekleidung erforderlich.

Es wird um Anmeldung gebeten: info@vfl-bergheide.de

Veranstaltet werden die Aktionstage Gesundheitswandern vom Deutschen Wanderverband in Kooperation mit seinem Partner Crataegutt®.