Detlef Blässe auf den Spuren der Römer

Seit 1995 findet in Rom an einem Sonntag im März der Marathon statt. Mit mehr als 12.000 Finishern bei den vergangenen Veranstaltungen, gilt er inzwischen als einer der 10 größten Marathonläufe in Europa und außerdem ist er der teilnehmerstärkste Lauf in Italien und wird als einer der schönsten beschrieben. Die Strecke selbst ist eine fantastische Reise vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Roms. Nach den Absagen der vergangenen Jahre konnte nun der Rom Marathon 2022 wieder in gewohnter Weise am 27.03.2022 stattfinden. Morgens um 8:30 Uhr fiel der Startschuss für knapp 10.000 Marathon-Läufer aus der ganzen Welt in Rom ganz in der Nähe des weltbekannten Kolosseums. Detlef Blässe war hier als Pacer für die Zielzeit 4 Stunden und 30 Minuten am Start. Pünktlich ging es bei bestem Laufwetter auf die 42 Kilometer lange Rundkursstrecke an vielen bekannten Sehenswürdigkeiten vorbei, unter anderem auch zum Petersdom (Vatikan), der bei Kilometer 17 passiert wurde. Kurz vor Erreichen des Ziels ging es dann noch über den Piazza Navona, bevor Detlef Blässe dann mit seiner Gruppe die Ziellinie nach 4:29:56 überquerte. Detlef ist es wichtig in der geplanten Zeit seine Gruppe ins Ziel zu bringen, er sagt selbst die Platzierung ist dem Pacer egal…….