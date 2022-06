Traditionell findet der Jahresausflug der Dienstagsgruppe des VfL Bergheide immer kurz vor den Sommerferien statt. Coronabedingt musste dieser Ausflug in den letzten beiden Jahren ausfallen. Nun war es aber wieder so weit, dass sich die Gruppe außerhalb der Übungsstunden treffen konnte. Man hatte sich den Revierpark Vonderort als Ausflugsziel erkoren.

Bei bestem Ausflugswetter konnte man hier eine schöne Runde erwandern, bevor man zu Kaffee und Kuchen einkehrte. Endlich waren wieder ausführliche Gespräche miteinander möglich.

80. Geburtstag



Da Rita Eul am Vortag ihren 80sten Geburtstag gefeiert hatte, ließ es sich die Gruppe nicht nehmen sie mit einem Geburtstagsständchen hochleben zu lassen. Sie revanchierte sich dafür mit einer Getränkerunde.

Die Gruppe bedankte sich bei der Übungsleiterin Monika Weißenfels welche die Gruppe auch in der Coronazeit beieinander gehalten und motiviert hat. Alle hoffen darauf, dass es nach den Ferien wieder ohne Einschränkungen möglich ist, die Übungsstunden in der gewohnten Weise stattfinden zu lassen. Denn alle sind sich einig „Im Verein ist Sport am schönsten“