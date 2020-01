Neuer Teilnehmerrekord beim Schulschach SJ 2019/20 in Oberhausen

Die Stadtmeisterschaft der Grundschulen im Schach (25. Januar 2020 in der Bismarckschule) bescherte einen neuen Teilnehmerrekord mit 48 Kindern.

Seit 2014 veranstaltet der Ausschuss für den Schulsport in Oberhausen zusammen mit dem Schulschach-Zentrum Oberhausen e.V. die Stadtmeisterschaften und freut sich jetzt mit den Kindern.

Es ist zwar eine Einzelmeisterschaft, doch die Besten 4 Spieler einer Schule kamen in die Mannschaftswertung und der Sieger kann am 13. März zum Landesfinale Schulschach fahren (so 1.000 Kinder kämpfen dann in Düsseldorf).

Der AfS stellt wieder einen "Mannschaftsbus", auch für die Sieger der weiterführenden Schulen.

In die Mannschaftswertung kamen die Bismarckschule, die Hartmannschule, die Jacobischule und die Marienschule. Spieler: 13-9-9-7.

Die Truppe aus dem Norden siegte mit 22 Brettpunkten vor der Bismarckschule mit 19,5 Punkten;

Jacobi und Marien wurden geteilte Dritte mit 15,0 Toren.

Unsere Gratulation an die Hartmannschule und alles Gute im Landesfinale.

Einzelsieger, und damit Stadtmeister SJ 2019/20 ist Türkboylari Bahad von der Hartmannschule (Klasse 2) mit 7 Siegen in 7 Runden….

Knapp mit 6 Punkten dahinter kam Timo Andreas (Hartmannschule Klasse 3) auf das Treppchen mit Platz 2. Den Run durchbrochen hat dann Alwaleed Allsaeid Ali (Marienschule Klasse 3b) mit 5,5 Punkten auf Platz 3.

Als Sonderpreise gingen 1 Pokal an das beste Mädchen, Melissa Frank (Bismarckschule 4b) mit Gesamt 4,5 Punkte und Platz 11, sowie 1 Pokal an den jüngsten Teilnehmer (Platz 39), Jeffrey Margraf (Jacobischule 1b, 23.11.2013 geboren). Er ist jetzt stolzer Eigentümer seines ersten Schachpokals.

Die Schulklassenwertung:

Klasse 1:

Roman Nagorni, Hartmannschule, erreichte mit 3 Punkten den 31. Platz,

dicht gefolgt von Jeffrey Margraf, 2,5 Pkt., Jacobischule, 39. Platz und jüngster Teilnehmer.

Klasse 2:

Der Gesamtsieger mit 7 aus 7, Türkboylan Bahad, Hartmannschule,

dahinter Dean Tenbieg, 5,5 Punkte, Bismarckschule, Gesamt 4 und hier Platz 2

Klasse 3:

Timo Andreas, Hartmannschule, 6 Punkte, Platz 2 Gesamtwertung und hier Sieger,

dann Alwaleed Allsaeid, Marienschule, 5,5 Punkte, hier Platz 2, Gesamt Platz 3.

Klasse 4:

Seni Bozcelik, Jacobischule, 5 Pkt., 5. Platz Gesamt,

dann Henri Tegeler, Jacobischule, 5 Pkt., Platz 9 Gesamt.

Danke an die Bismarckschule mit Diplomschachlehrer Björn Fuhrmann für die ORGA (sowie Auf- und Abbau) und an das Catering-Team, sowie an die Turnierleitung mit 4 Schiedsrichtern alle vom AfS bzw. Schulschach-Zentrum.

Und ein Super an die Kinder und Eltern.

Jürgen Cziczkus (SSZ)

Jan Nahrstedt (AfS)

