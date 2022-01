Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung bietet am Montag, 24. Januar, von 19.45 bis 21.15 Uhr oder am Dienstag, 25. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr einen neuen Qi Gong-Kurs an.

Qi Gong ist ein System von zum Teil sehr alten chinesischen Übungsformen, in denen Körper-, Atem- und Meditationsübungen kombiniert werden. Durch den Abbau von Stress wird das Immunsystem gestärkt und die Selbstheilungskräfte des Körpers gefördert. Der Kurs findet statt im Katholischen Stadthaus an der Elsa-Brändström-Straße 11. Eine Anmeldung ist auf der Website möglich. Weitere Informationen sind erhältlich unter Tel. 0208/85996-40 oder unter www.kefb.info.