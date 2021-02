In diesen Tagen kam große Freude bei zwei von Rot-Weiß Oberhausen unterstützten gemeinnützigen Einrichtungen auf. Der Fußball-Regionalligist übergab jeweils 500 Euro an das Friedensdorf Oberhausen und das Lächelwerk im Sauerland. Gesammelt wurde das Geld im Rahmen der Online-Adventskalender-Auktionen.

Anke Hellmig vom Lächelwerk ist begeistert: „Es ist einfach toll in dieser schweren Zeit. Ich bin beeindruckt, dass es noch Menschen gibt, die einem trotz Lockdown zur Seite stehen und es Vereinen wie RWO ermöglichen, etwas Gutes zu tun. Danke an all die lieben Leute, die helfen, dass Vereine generell weiter bestehen.“

Auch Claudia Peppmüller vom Friedensdorf Oberhausen ist glücklich über die großzügige Zuwendung aus dem RWO-Lager: „Wir freuen uns riesig. Ohnehin wollten wir enger mit RWO zusammenarbeiten und hatten das eigentlich für eine spätere, bessere Zeit angedacht. Umso schöner, dass es schon jetzt gepasst hat.“

RWO-Marketingleiter Maximilian Gregorius: „Für uns alle ist es aktuell eine schwere Zeit. Aber wenn wir etwas geben können, tun wir das von Herzen gerne. Wir müssen aber auch sagen, dass es ohne die Großzügigkeit unserer Anhänger nicht möglich gewesen wäre. Von daher möchten wir uns bei allen Teilnehmern der Online-Adventskalenderaktion bedanken und wünschen mit den ersteigerten Artikeln ganz viel Spaß.“