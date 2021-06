Erneut unterstützt die StOAG den Spitzensport in Oberhausen durch einen neu gestalteten Linienbus. Er macht mit lebensgroßen Fotos der Spitzensportler des Jahres 2019 unter dem Motto „So sehen Sieger aus“ Werbung für den Oberhausener Spitzensport. Zu sehen sind: Svenja Hardy, Vize-Weltmeisterin bei den Juniorinnen im Vierer-Kajak (500 Meter); Lukas Reuschenbach, Weltmeister im Vierer-Kajak Herren (1.000 Meter) 200 Meter; Bogensportabteilung TuS Grün-Weiß Holten 1900 e.V., Abteilung Bogensport, Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Die ambitionierten und erfolgreichen Schützinnen und Schützen der Holtener Bogensportler zählen zu den erfolgreichsten Bogensportvereinen in Deutschland und auch beim Kajakfahren sind die Oberhausener Sportler bekannterweise ganz weit vorne.