Der Egmond Halbmarathon hat sich in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Das Wetter, der Wind und der Strand bestimmen das Bild dieses sehr speziellen Halbmarathons. Und so war es auch am vergangenen Sonntag, den 12. Januar 2020. Miriam Seidel, Arne Seidel, Mario Kania und Detlef Blässe vom RWO Endurance Team starteten über die Halbmarathonstrecke.

Die Strecke in Egmond hat es in sich

Der Halbmarathon beginnt am Boulevard Noord in Egmond aan Zee, wobei es 7 km den Strand entlang geht und etwa 9 km durch Wälder und Dünen. Zum Schluss führt die Strecke wieder zurück in den Ort und die Läufer genießen den festen Boden unter den Füßen.

Der Wind in Egmond pustete kräftig

Als sei die Laufstrecke in Egmond nicht schon speziell genug, zeigte der Wind den Läufern/innen seine rauhe Seite und pustete die ersten 8 km kräftig mit ca. 40km/h von vorne. Windschattenlaufen war angesagt.

Am besten kam Mario Kania mit den rauhen Bedingungen zurecht und lief ein sehr schnelles Rennen in 1:35:56h. Er ließ sich von den Wetterbedingungen nicht aus dem Tritt bringen und konnte seine Erfahrung aus den Trailläufen gut umsetzen. Die Läufer suchten anfangs ihr Glück im Windschatten der anderen Teilnehmer, mussten dafür allerdings mit dem rutschigen und weichen Sand kämpfen. Beim Übergang in die Dünen spürte man den Wind nicht mehr, dafür ging es immer wieder bergauf-bergab. Arne und Miriam Seidel kämpften sich erfolgreich durch die Landschaft und finishten beide stolz und zufrieden in 1:57:51h bzw. 2:32:03h.

Detlef Blässe lief bereits sein 4 Rennen in diesem Jahr und freute sich über die abwechslungsreiche Strecke rund um Egmond. Mit seiner Zeit von 2:01:30 h war er aufgrund der Bedingungen zufrieden.

Alle vier Starter genossen das gemeinsame Wochenende und wollen auch 2021 wieder in Egmond das Jahr läuferisch starten.