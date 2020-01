(JTH) 19.01.20 – Noch bevor am kommenden Wochenende mit dem Kreiseinzelturnier und der Kreiseinzelmeisterschaft für die U10 bis U15 in Essen das offizielle Wettkampfjahr los geht, stimmten sich die Jung-Judoka vom Judo-Team Holten mit einem Freundschafsturnier gegen den Halterner JC auf die Saison 2020 ein. Hatte das JTH den Wanderpokal im April vergangenen Jahres noch denkbar knapp in Haltern lassen müssen, eroberte es sich ihn am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 38:21 Punkten zurück.

"Balance aus Ehrgeiz und Respekt stimmt"



Mit 33 Teilnehmern war die Veranstaltung wieder gut besucht und bot spannende Kämpfe. Mitmachen durften auch schon die Jüngsten und Weißgurte, denn der Spaß und die Chance, insbesondere für Anfänger, in vertrauter und freundschaftlicher Atmosphäre Turnierluft zu schnuppern, stehen bei diesem Turnier im Vordergrund. „Wir schätzen das Freundschaftsturnier, weil es immer eine angenehme Balance aus Ehrgeiz und Gewinnen-Wollen einerseits und Fairness und Respekt andererseits bietet“, so Jugendwartin Kirsten De Nicolo.

Heimvorteil genutzt

Gekämpft wurde in neun Pools mit zumeist drei bis vier Kindern. Dabei wusste das Judo-Team Holten seinen Heimvorteil zu nutzen, sodass am Ende auf Holtener Seite sechs Goldmedaillen zu verbuchen waren. Die Sieger sind Ida Alfes, Justus Diekmann, Linus Gertzen, Mackenzie Petrich, Thorge Reinemann und Felix Schön. Silber gewannen Lennart Hagenguth, Ilyas Hussini, Frieda Kaufmann, Linn Kremeier, Tim Kreso, Solveigh Reinemann, Mark Rösner und Dennis Riabov. Über Bronze freuten sich Keanu De Nicolo, Nico Enninghorst, Jan Hauk, Maxim Kexel, Florian Kowanda und Ariane Lübbe. Das Freundschaftsturnier fand bereits zum vierten Mal statt. Im Herbst gilt es, die Trophäe zu verteidigen – dann in Haltern. Mehr unter www.judo-team-holten.de.