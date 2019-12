Die Basketballabteilung Sterkrade 69ers hat sich etwas besonderes für ihre jüngsten Mitglieder ausgedacht, denn es gab viele Weihnachtsgeschenke, Urkunden und viele strahlende Kindergesichter bei der diesjährigen Weihnachtsfeier.

Die diesjährige Weihnachtsfeier für die jüngeren Kinder aus unserer Basketballabteilung fand am Samstag, den 14.12.2019 in den Räumlichkeiten des Oberhausener Sportvereins TC Sterkrade 1869 statt. Zu Beginn begrüßte der 69ers-Abteilungsvorstand Thorsten Boms und Rosina Bomanns die anwesenden Basketballspieler/-innen, Eltern und Geschwister. Ein umfangreiches Buffet bestehend aus Salate, Kuchen und weiteren Köstlichkeiten wurde von den Eltern, Würstchen sowie Getränke wurden von der Basketballabteilung bereitgestellt. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Nikolaus, der an jedes Kind ein Hefeteiggebäck verteilt hat. Trotz des gemütlichen Anlasses wurde nicht auf Basketball verzichtet. Bei beliebten Wurfspielen haben sich die Kinder sportlich duelliert. Jedes Kind hat eine Urkunde und die drei treffsichersten Kinder haben zusätzlich einen Preis erhalten. Außerdem gab es beim Glücksrad die Möglichkeit weitere Haupt- und Trostpreise zu gewinnen.

Die strahlenden Gesichter der 45 Kinder und der Eltern haben bestätigt, dass die 69ers-Weihnachtsfeier ein voller Erfolg war. Ein besonderer Dank geht an die vielen ehrenamtlichen 69ers-Helfer, die diese Kinder-Weihnachtsfeier ermöglicht haben. Insbesondere beteiligt an der Organisation der Feier waren Rosina Bomanns, Ute Overlack, Conny Howes, Christian Bloch und Thorsten Boms.

Der Abteilungsvorstand wünscht allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.

Geschrieben von: Yasin Karakaya