Dank der Unterstützung des gemeinnützigen Vereins "Deutsche Oenophilogen Gemeindienst" mit seiner Stiftung "In Vino Caritas" durch zahlreiche Spender, konnten auch in diesem Jahr wieder Lebensmittelpakete an bedürftige Familien auf den Philippinen ausgegeben werden, die auf dem rauchenden Müllberg "Smokey Mountain" leben. Und auch die Kinder, die der Stiftung besonders am Herzen liegen, sind an Weihnachten besonders bedacht worden. Die Ausgabe der Überraschungspakete erfolgte im Kindergarten, aufgrund der Coronabestimmungen immer nur in kleinen Gruppen. Wegen eines schweren Taifuns war der Strom mehrere Tage ausgefallen, doch es sind glücklicherweise weder Menschen verletzt worden noch sind Schäden an den Gebäuden entstanden. Zum Dank haben die Kinder ein Weihnachtsvideo aufgenommen, das unter https://youtu.be/nEeLVyCcCCY abrufbar ist.