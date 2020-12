Moment – hat es in Schmachtendorf geschneit? Nein, aber trotzdem bevölkern seit heute kleine Schneemänner das Dorf im Oberhausener Norden. An verschiedenen Stellen sind sie zu finden und schicken sich an, als „Pott-Schneemänner“ die Nachfolger der „Pottbienen“ aus dem Sommer zu werden. Die Schneemänner selbst sind ein Paradebeispiel für "Upcycling" und gefertigt aus Abfallmaterialien wie Korken und Kaffeekapseln.

Kleine und große Helferinnen und Helfer hatten sichtlich Spaß beim Verteilen und hoffen, mit den kleinen Schneemännern den Vorbeigehenden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – auch wenn es in diesem Jahr wohl mit „weißer Weihnacht“ nichts wird.

In diesem Sinne: Allen - Corona zum Trotz - ein gesegnetes Weihnachtsfest 2020!