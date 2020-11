Alle Jahre wieder? – Nicht in 2020, denn wegen Corona ist vieles anders. Auch die üblichen Weihnachtsfeiern im großen Kollegenkreis mit der Firma, dem Büro, der Praxis oder Werkstatt müssen ausfallen. Darum hat die OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH eine Kampagne zur Unterstützung der örtlichen Gastronomie aufgelegt.

Für Gaststätten und Restaurants, die schon beim harten Lockdown im Frühjahr hohe Verluste hinnehmen mussten, brechen aktuell fast alle Umsätze ausgerechnet in den wichtigsten Wochen des Jahres weg.

Auch wenn die Politik Entschädigungszahlen von bis zu 75 Prozent des letztjährigen November-Umsatzes beschlossen hat, wächst in der Branche die Angst: „Mittlerweile sehen sich drei Viertel der Betriebe in Gastronomie und Hotellerie durch Corona in ihrer Existenz gefährdet“, berichtet OWT-Geschäftsführer Detlef Sprenger.

Nach einer aktuellen Umfrage des DEHOGA fielen die Umsätze im Oktober, also noch vor dem neuerlichen Gastro-Lockdown, im Schnitt um 47 Prozent niedriger aus als im Vorjahresmonat. Aktuell ist nicht absehbar, ob die Betriebe in diesem Jahr überhaupt noch Gäste in den eigenen Räumen bewirten dürfen.

Nicht an der Weihnachtsfeier sparen



Mit "frechen" Sprüchen und passenden Motiven wirbt die OWT online, auf Plakaten und in Magazinen für den Kauf von Gastrogutscheinen anstelle der Weihnachtsfeier. „Wenn alles gans anders is(s)t“ oder „Damit kein Wirt den Löffel abgeben muss“, so das Motto. „Unsere dringende Bitte an alle Chefs lautet, wenn es die Lage des eigenen Betriebs erlaubt, gerade in 2020 nicht an der Weihnachtsfeier zu sparen", so Sprenger weiter.

Rainer Suhr, Leiter Tourismus und Marketing bei der OWT, ergänzt: „Kaufen Sie genau dort, wo Ihre Weihnachtsfeier sonst stattgefunden hätte, Gastrogutscheine für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Diese Gutscheine können entweder kurzfristig für Liefer- und Abholdienste eingesetzt werden oder nach dem Lockdown für ein schönes Essen zu zweit im Restaurant genutzt werden.

Tipps, wo Gastrogutscheine erhältlich sind, gibt es auf dem Internetportal www.wir-sind-oberhausen.de .