Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch (13. Oktober 2021) um 10.24 Uhr auf der Essener Straße in Ratingen-Breitscheid. Aus ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwerst verletzt und in dem Fahrzeug eingeklemmt.

Die zuerst eintreffenden Kräfte des Rettungsdienstes und eine Notärztin übernahmen die Versorgung. Im weiteren Verlauf unterstützte die Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers. Der Fahrer musste mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem völlig deformierten Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde in eine Klinik eingeliefert.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein Rettungshubschrauber, sowie die Standorte Breitscheid und Mitte.