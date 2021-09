Der Kreistag des Kreises Mettmann tagt am Donnerstag, 7. Oktober, in öffentlicher Sitzung. Die Sitzung beginnt um 16.30 Uhr. Um die Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, findet die Sitzung nicht im Kreishaus, sondern in der Ahi Event Location in Ratingen (Kaiserswerther Straße 81) statt.

In der Sitzung werden Landrat Thomas Hendele und Kreiskämmerer Martin M. Richter den Haushaltsentwurf für die Jahre 2022 und 2023 einbringen.

Außerdem unter anderem auf der Tagesordnung: Informationen des Kreisjugendrates, die Umsetzung des Gewaltschutzkonzeptes des Kreises, eine Grundkonzeption zum öffentlichen On-Demand-Verkehr, die Umsetzungskonzeption eines 15- bzw. 30-Minutentaktes im ÖPNV im Kreis Mettmann und wie immer eine Einwohner-Fragestunde.

Die komplette Tagesordnung ist auf der Homepage des Kreises im Kreistagsinformationssystem abrufbar.

Wer die Sitzung als Besucher vor Ort mitverfolgen möchte, wird gebeten, sich vorab per Mail an: kreistagsbuero@kreis-mettmann.de anzumelden.

Zudem müssen sich zu den Sitzungen erscheinende Besucher in eine Liste eintragen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend, und es ist ein 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet) beim Einlass vorzuzeigen.

Live-Stream im Netz

Es geht aber auch bequemer: Der Kreistag hat beschlossen, dass die öffentlichen Teile der nächsten beiden Sitzungen des Kreistages (7. Oktober und 13. Dezember) live ins Internet gestreamt werden. Der Link zum Live-Stream ist am Sitzungstag auf der Homepage des Kreises abrufbar unter: www.kreis-mettmann.de/Kreis-Politik/Politik/Kreistag/Kreistags-TV/

"Wer den Live-Stream nicht mitverfolgen kann, kann die Sitzung auf der Homepage auch nachträglich als Aufzeichnung abrufen.", so Daniela Hitzemann, die Pressesprecherin des Kreises Mettmann.