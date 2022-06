Eine Neuauflage der Ratinger Automeile gibt es am Sonntag, 26. Juni, in der Innenstadt, allerdings in einer etwas abgespeckten Version.

Obwohl einige Händler wegen Lieferengpässen aufgrund des Krieges in der Ukraine leider absagen mussten, ist es dem City-Kauf gelungen, namhafte Autohäuser für die Innenstadt rund um den Marktplatz zu mobilisieren.

Verkaufsoffener Sonntag verschoben

Ursprünglich sollte parallel auch ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden, der aber gemäß des gemeinsamen Beschlusses von RMG und City-Kauf nun während des Ratingen Festivals im August durchgeführt werden soll.

"Mit der Marktplatzgastronomie soll in der nächsten Woche durch weitere Gespräche ein einvernehmliches Miteinander der Ausstellung und der Terrassenbewirtung erreicht werden.", kündigt Bernhard Schultz an.