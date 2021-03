Die Werte steigen weiter: Am Freitag (19. März 2021) lag die Inzidenz im Kreis Mettmann bei 93,9 (Vortag 91), bei 53 Prozent (Vortag 50 Prozent) der aktuell Infizierten wurde eine Virusmutation nachgewiesen. Dies teilt die Kreisverwaltung mit.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 734 Infizierte, davon in Erkrath 49, in Haan 48, in Heiligenhaus 58, in Hilden 84, in Langenfeld 46, in Mettmann 40, in Monheim 45, in Ratingen 162, in Velbert 169 und in Wülfrath 33.

15.269 Personen gelten inzwischen als genesen. Verstorben sind ein 92-jähriger Mann aus Haan, ein 79-jähriger Mann aus Heiligenhaus und ein 66-jähriger Mann aus Hilden. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 624.

Die Entwicklung der Inzidenz in dieser Woche:

Montag: 84

Dienstag: 81,1

Mittwoch: 85,7

Donnerstag: 91

Freitag: 93,9.