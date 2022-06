Auch in den Sommerferien ist das Spielmobil "Felix" im Einsatz und steuert im gesamten Stadtgebiet von Ratingen verschiedene Stationen an.



So besucht der beliebte Spielwagen zum Beispiel immer mittwochs in der Zeit von 15 bis 18 Uhr das Spielgelände rund um den Rodelberg neben dem Wasserspielplatz in Ratingen West. Weitere Stationen sind unter anderem der Spielplatz im Hinkesforst oder der Spielplatz "An der Schneppersdelle" in Homberg.

Bereits am kommenden Samstag, 25. Juni, ist "Felix" ab 13 Uhr zu Gast beim Schützenbiwak in Mülheim-Selbeck.

Alle Termine in der Übersicht

Die gesamte Terminübersicht gibt es beim Spielmobil oder wird auf Anfrage per E-Mail versendet: info@spielmobilfelix.de