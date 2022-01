Ab Mittwoch, 26. Januar 2022, gilt für das Sankt Marien Krankenhaus Ratingen ein generelles Besuchsverbot. „Zum Schutz unsere Patientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeitenden sehen wir uns leider erneut zu diesem drastischen Schritt gezwungen“, sagt Ralf Hermsen, Geschäftsführer der St. Marien-Krankenhaus GmbH.

Hermsen weiter: „Die massiv steigenden Corona-Fallzahlen und die rasante Verbreitung der Omikron-Variante lassen uns keine andere Wahl. Wir wissen, dass die Situation für alle schwierig und belastend ist. Aber das Wohl unserer Patienten und Mitarbeitenden steht an erster Stelle.“

Ausnahmeregelungen

Das Besuchsverbot gilt sowohl für Besucher stationärer Patienten, als auch für Begleitpersonen. In begründeten Fällen gibt es Ausnahmeregelungen. Dies betrifft Angehörige von Patienten im Sterbeprozess sowie werdende Väter bei der Geburt ihres Kindes. Angehörige werden gebeten, ihren Besuch in diesen Fällen vorab telefonisch mit dem behandelnden Arzt abzustimmen. Ein tagesaktueller negativer Testnachweis ist hier zwingend erforderlich. Bei Erkältungssymptomen (Fieber, Husten, Schnupfen) müssen Angehörige allerdings auch in diesen Fällen auf einen Besuch verzichten.

Dringend benötigte Artikel, wie etwa Wäsche oder Pflegemittel für die Patienten, können mit dem jeweiligen Namen versehen an der Krankenhauspforte abgegeben werden.