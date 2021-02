Mit Beginn des neuen Jahres hatte der ASC Ratingen West alternativ zum traditionellen Ratinger Neujahrslauf, der am 10. Januar über die Straßen der Ratinger Innenstadt hätte führen sollen, zur Teilnahme am „Virtuellen Ratinger Winterlauf 2021“ aufgerufen.



Die angebotenen Laufstrecken waren mit den üblichen Laufstreckenlängen fast identisch, nur der Bambinilauf und die Schülerläufe waren zur Vereinfachung an die Bahnenlängen der Leichtathletik angepasst.

Startschuss über die Grenzen hinaus

„Insgesamt sind wir mit der Veranstaltung sehr zufrieden und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, für Abwechslung während dieser ungewöhnlichen Zeit zu sorgen. Allerdings lief fast alles gegen uns, was nur passieren kann, wenn man etwas Alternatives anbietet: Erst sind die Schulbeteiligungen der Pandemie gänzlich zum Opfer gefallen und zum Abschluss verhinderte das harte Winterwetter einen krönenden Abschluss, so dass viele Läufer ihre Läufe nicht mehr absolvieren konnten“, so ASC-Vizepräsidentin Ingrid Kohlen.

Teilgenommen haben Läufer aus ganz Deutschland und sogar darüber hinaus aus den Niederlanden und Österreich, was auch dafür spricht, dass der ASC mit er Veranstaltung richtig lag und die Läufer nur darauf warten, wieder einmal einen Startschuss zu hören.

Zusammen mit den drei Kitas von den Familienzentren Daimlerstraße und Meygner Busch sowie der Kita Berliner Straße, die sich die Teilnahmen nicht haben nehmen lassen, waren es über 350 Läufer, die auf der Anmeldeliste des Winterlaufes stehen.

Virtueller Frühjahrslauf

Die vielen positiven Rückmeldungen, die der ASC zu der Veranstaltung erhalten hat, lassen jetzt Gedanken aufkommen, ob man die lange Wartezeit bis zum nächsten regulären Ratinger Neujahrslauf, der hoffentlich am 9. Januar 2022 starten kann, nicht mit einem virtuellen Frühjahrslauf überbrückt, zumindest will der ASC den Schulen ein entsprechendes Nachholangebot machen.

Die Ergebnisse

Die schnellsten Laufzeiten für den Hauptlauf über 10 Kilometer hat bei Björn Tertünte (Ayyo Team Essen) mit 34:56 Minuten und bei den Damen Andrea Hölzle (SV Woodly) mit 42:05 Minuten angegeben. Schnellster Läufer beim Hauptlauf über 5 Kilometer war Andreas Schurgacz (TuS Lintorf) mit 19:07 Minuten und die schnellste Läuferin Stefanie Meier (LG Wuppertal) mit 21:36 Minuten.

Victoria Thissen war beim Schülerlauf über 2 Kilometer mit 8:15 Minuten (Alpha Team) erfolgreich, genauso wie Sydney Von Zons (FC Straberg) mit 8:36 Minuten. Ihnen gleich taten es Lukas Speckenbach (TuS 08 Lintorf) mit 7:03 Minuten und Yuna Hong (SV Bayer 05) 7:40 Minuten beim Schülerlauf über 1,2 Kilometer. Beim Bambinilauf haben sich nur vier Einzelstarter angemeldet, deshalb werden keine Zeiten angegeben. "Der ASC bedankt sich aber ganz herzlich bei Lia Hong, Alexander Thissen, Moritz Hornscheidt und Ole Plociennik.", heißt es in der Presseinfo.

Persönliche Urkunde online

Alle Ergebnisse sind über die ASC-Homepage: www.asc-ratingen.de erreichbar. Dort kann man auch eine persönliche Urkunde abrufen und dann ausdrucken.

Das Archiv durchstöbert

Videos von Ratinger Silvester- und Neujahrsläufen in vergangen Jahren

Für kühle und dunkle Winterabende hält der ASC aber auch noch ein paar besondere Schmankerl bereit. Auch in Zusammenarbeit mit dem Ratinger Stadtarchiv hat der Sportverein Aufnahmen früherer Silvester- und Neujahrsläufe aufbereitet und auf der ASC-Homepage bereitgestellt.

Wer also nichts Besseres zu tun hat, sollte einmal schauen, ob er sich selbst, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kinder oder Enkel usw. bei den Läufen in den Jahren 1983, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 und 2004 entdeckt.

Nebenbei gibt es noch Interviews und Siegerehrungen mit Ratinger Prominenten und man erhält auch noch einen Blick auf die Ratinger Innenstadt in früheren Zeiten.

"Allzu hohe Ansprüche sollte man aber nicht haben, es handelt sich nicht unbedingt um professionelle Aufnahmen und die zur Zeit viel beschriebene Digitalisierung war noch nicht hinlänglich bekannt. Lohnen tut es sich trotzdem und der ASC wünscht bei der Betrachtung viel Spaß.", heißt es weiter.

Vorbereitungen: Reality Neujahrslauf

Zeit zum Ausruhen bleibt dem ASC Ratingen West allerdings nicht. Neben den Überlegungen für einen virtuellen Frühjahrslauf insbesondere für die Schulen muss der kommende reality Neujahrslauf 2022 vorbereitet werden und auch sonst bereitet man sich auf das Ende des Lockdowns vor, schließlich warten über 1200 Vereinsmitglieder darauf, dass es mit dem normalen Sportbetrieb hoffentlich bald wieder los geht.