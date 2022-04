Wie bereits berichtet, gab es am 29. März einen Wasserrohrbruch auf der Düsseldorfer Straße zwischen Marktplatz und Wallstraße. Mittlerweile haben Vertreter von Stadtwerken und Stadtverwaltung das Schadensbild begutachtet und daraufhin eine umfassende Sanierung des betroffenen Bereiches beschlossen.

„Die Lage des Rohrbruches mitten in der Fußgängerzone ist natürlich mehr als unglücklich. Wegen der gravierenden Schäden ist eine umfassende Sanierung der Leitungen allerdings unumgänglich. Auch wenn das die Bauzeit verlängert, schützt die Maßnahme vor weiteren Schäden in diesem Bereich. Selbstverständlich werden wir alle Möglichkeiten nutzen, um die Fußgängerzone auch während der Bauzeit so gut wie möglich begehbar zu machen“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Bunse die Vorgehensweise. Zurzeit stimmen die Stadtwerke die konkrete Bauplanung mit der Stadt Ratingen ab.

Stadtwerke informieren fortlaufend

Wenn die Projektierungs- und Abstimmungsphase planmäßig voranschreitet, gehen die Stadtwerke davon aus, in etwa drei bis vier Wochen mit den Sanierungsmaßnahmen beginnen zu können. Die Stadtwerke Ratingen werden fortlaufend über den Fortschritt der Baumaßnahmen informieren.