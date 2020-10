In der digitalen Zeit einen analogen Ausgleich schaffen – das geht mit „Bullet Journaling“. Dazu bietet die Volkshochschule Recklinghausen am Samstag, 7. November, von 10 bis 16 Uhr einen Workshop mit dem Titel „Bullet Journaling“ – Journaling, Doodeling und Sketchnotes“, für den es noch freie Plätze gibt.

Neben dem reinen Spaß an der Gestaltung, kann das System für einen echten Mehrwert sorgen. Ein simpler Kalender, ein Tagebuch, ein Projektplaner, To-Do-Listen, ein Skizzenbuch, ein Reisetagebuch und ein Sammelbuch guter Ideen und Erinnerungen – all das kann in einem Journal auf sehr individuelle Art zusammengeführt und kreativ gestaltet werden.

Aufzeichnungen aufwerten

Neben interessanten Themenmöglichkeiten werden im Workshop vor allem Methoden für die persönliche Ausgestaltung vorgestellt. Teilnehmer lernen, wie Schrift gestaltet und thematisch variiert wird und wie – auch als ungeübter Zeichner – mit kleinen Skizzen und Symbolen Aufzeichnungen aufgewertet werden.

Dozentin Dagmar Gosejacob lebt als freiberufliche Zeichnerin in Düsseldorf. Sie illustriert Bücher, zeichnet Comics, gibt Flipchart-Trainings in Unternehmen, arbeitet als visuelle Simultanübersetzerin und mag es gern fröhlich. 2017 wurde sie mit dem Deutschen Karikaturenpreis ausgezeichnet. Ihre Mission ist es, Menschen den Weg zum glücklich machenden Zeichnen zu ebnen, Dinge auf den Punkt zu bringen und Kommunikation durch die richtigen Bilder zu vereinfachen.

Infos und Anmeldung

Weitere Informationen und die Anmeldung bei der VHS unter 02361/50-2000 oder www.vhs-recklinghausen.de