Die Absagenliste wird immer länger. Wie der Kreis Recklinghausen gerade auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben hat, wird die Palmkirmes und auch der Circus Roncalli in Recklinghausen aufgrund der Lage rund um den Coronavirus abgesagt.

Der Circus sollte am morgigen Donnerstag Premiere haben, stattdessen sind alle Vorstellungen gestrichen. Der Recklinghäuser Comedypreis "Hurz" wird verschoben. Als nächster Termin ist der August anvisiert.

Die Palmkirmes, die Ende des Monats (27.3.) starten sollte, fällt dagegen ganz ins Wasser in diesem Jahr.

In Herten wurde zudem heute das Benefiz-Dartturnier im RevuePalast Ruhr abgesagt.