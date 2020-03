Da sich das neuartige Coronavirus, SARS-CoV-2, weiter ausbreitet und in NRW erste Fälle nachgewiesenen wurden, häufen sich die Nachfragen im Gesundheitsamt, auch wenn es bei Redaktionsschluss im Kreis Recklinghausen keine nachgewiesenen Corona-Erkrankten gab.

Was ist zu tun, wenn jemand vermutet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben?

Hausarzt telefonisch kontaktieren

Personen, die sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben oder engen Kontakt zu einer am Coronavirus erkrankten Person hatten und innerhalb von 14 Tagen Krankheitszeichen wie Fieber oder Atemwegsprobleme entwickeln, sollten ihren Hausarzt telefonisch kontaktieren. Ganz wichtig ist: Nicht direkt zur Praxis oder in das Krankenhaus gehen, sondern vorher anrufen und dem Arzt oder der Sprechstundenhilfe Hinweise auf Kontakte und Krankheitszeichen geben, damit die weitere Vorgehensweise festgelegt werden kann.

Schutz vor Ansteckung

Wie kann ich mich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen? Hier gelten die gleichen Verhaltensempfehlungen wie zur Vorbeugung von Grippe.

Übertragung durch Tröpfcheninfektion

Das Coronavirus wird durch eine sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen, also etwa durch Niesen oder Husten, wie es auch bei einer typischen Influenza der Fall ist.

Gründliches Händewaschen, Einweg-Taschentücher

Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges und gründliches Händewaschen, die Nutzung von Einweg-Taschentüchern beim Husten, Niesen und Naseputzen helfen, sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Nicht Gesicht berühren

Wichtig ist auch, die Finger und Hände nicht mit dem Gesicht in Kontakt zu bringen, damit keine Keime an die Schleimhäute kommen.

Basis für die Empfehlungen sind Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI), des Landeszentrums Gesundheit NRW und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Internetlink und Infohotline