Supermarkt oder Discounter - Wo und wie man wirklich günstig einkaufen geht

Mit Handelsmarken wie "K-Classic" (Kaufland), "Ja!" (Rewe) oder "Gut & Günstig" (Edeka) bieten die meisten Supermärkte auch Waren zu Discounter-Preisen an.

Wer ständig zu Markenprodukte zum Normalpreis greift, verschenkt großes Sparpotenzial. Wer nicht auf die Marken bekannter Hersteller verzichten möchte, greift am Besten zu, wenn diese gerade im Angebot sind oder wählt gleich die No Name-Produkte der Discounter, die oft qualitativ gleichwertig, wenn nicht besser und manchmal sogar vom gleichen Hersteller sind.

Eine Dose Red Bull (0,25 l) ist beispielsweise bei Rewe für 1,29 Euro und bei Edeka für 1,39 Euro erhältlich, bei den Discountern wie Aldi und Lidl ist der gleiche Energy Drink mit 1,09 Euro schon wesentlich günstiger zu haben. Wenn man zum No Name-Produkt greift, zahlt man nie mehr als einen Euro für den Energy Drink. Der Energy-Drink von Netto kostet nur 49 Cent und hat sogar 330 ml. Allerdings sei auch zu erwähnen, dass diese erheblichen Preisunterschiede nicht bei allen Produkten zutreffen. Es gibt sogar eine Produkte, wie zum Beispiel Nutella, die in der Regel überall zum einheitlichen Preis verkauft werden.

Warum ist der Einkauf im Supermarkt oft teurer? Supermärkte haben im Vergleich zu Discountern eine größere Vielfalt an Markenprodukten. Dadurch entstehen höhere Ausgaben im Bereich Warenpräsentation und Lagerung. In der Regel sind Supermärkte auch viel größer als Discounterläden, somit bewegen sich auf viel größeren Flächen, die demzufolge auch mehr Arbeitskräfte in Anspruch nehmen.

Fazit: Wenn man die No Name-Produkte der Supermärkte beachtet, ist der Supermarkt-Einkauf im Vergleich zum Einkauf im Discounter nicht gleich günstiger.

Um beim Einkauf richtig Geld zu sparen, sollte man vor allem nicht mit großem Hunger einkaufen gehen, denn am Ende steht man häufig mit einen propper gefüllten Einkaufswagen an der Kasse. Dies wurde schon mehrfach getestet.

Eine weitere gute Möglichkeit um Geld zu sparen ist, in den Werbeprospekten nach reduzierten No Name-Produkten Ausschau zu halten. Dafür nutzt man einfach die Webseite der Händler oder Prospektportale, die die Prospekte zusammentragen.

Was den Geldbeutel und gleichzeitig die Umwelt schont: Einkaufskorb oder wiederverwendete Tüten zum Einkaufen mitnehmen!

Am Abend ist Einkaufen oft günstiger, denn in vielen Läden werden Gemüse und Obst kurz vor Ladenschluss mit 30%, 50% oder 70% Rabattaufkleber ausgestattet. Dies gilt auch für Produkte, deren Haltbarkeitsdatum vor dem Ablauf stehen.

Bei jedem Einkauf sollte man stets darauf achten nichts einzukaufen, nur weil es billig ist.