Ostern steht vor der Türe und damit gelten für die touristischen Bereiche der Stadt Rees sowie für die Stellen der Stadtverwaltung geänderte Öffnungszeiten, die im nachfolgenden Überblick zusammengefasst sind.

Der BürgerService im Erdgeschoss des Reeser Rathaus ist am Gründonnerstag, 14. April, bis 18 Uhr geöffnet. Der BürgerService bleibt an den Feiertagen und am Karsamstag geschlossen. Die Öffnungszeiten der Touristeninformation erweitern sich ab Karfreitag um eine Stunde. Das Ladenlokal am Markt ist dann wieder täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Lediglich am Ostersonntag bleibt die Touristeninformation geschlossen.

Stadtbücherei und Koenraad Bosman Museum

Auch die Reeser Stadtbücherei öffnet am Karsamstag nicht und ist damit von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen. Dagegen hat das städtische Koenraad Bosman am Karsamstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museum zeigt neben den Dauerausstellungen zur Stadt Rees noch bis zum 1. Mai die Ausstellung „Cirkla Impreso“ der niederländischen Künstlerin Ineke van Middelkoop. Am Ostersonntag bleibt das Museum ganztägig geschlossen.

Wertstoffhof und Kompostplatz

Während der Kompostplatz am Karfreitag geschlossen hat, stehen die Mitarbeiter des Bauhofs am Karsamstag wie üblich von 9 bis 12 Uhr für die Entsorgung von Baum- Hecken- und Strauchschnitt zur Verfügung. Der Wertstoffhof steht den Bürgern dagegen sowohl am Karfreitag als auch am Karsamstag nicht zur Verfügung. Fähren und Schiffstouren.

Ab Palmsonntag, 10. April, befördern die Fähren in Rees und Grietherort wieder Fahrradfahrer und Fußgänger über den Rhein. Die Fähre in Bislich ist dagegen noch nicht wieder im Betrieb. Auch die Touren der Reeser Personenschifffahrt starten wieder ab dem jetzt anstehenden Wochenende. Abfahrtszeiten von Fähren und Personenschiffen befinden sich auch auf der Seite der Stadt Rees im Bereich Tourismus und Freizeit und in der Rubrik „Rhein“